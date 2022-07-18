"آبل" تخطط لخفض التوظيف والحد من الإنفاق العام المقبل

أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن شركة "آبل" تخطط لخفض فرص التوظيف لديها والحد من الإنفاق في بعض أقسامها، خلال العام المقبل للتعامل مع الانكماش الاقتصادي المحتمل.

وقالت مصادر للوكالة إن "القرار نابع من التحرك نحو توخي المزيد من الحذر خلال الأوقات غير المستقرة ، على الرغم من أنها ليست سياسة على مستوى الشركة".

وحسب "بلومبيرغ" فإن هذه الخطوة لن تؤثر التغييرات على جميع الفرق، ولا تزال "آبل" تخطط لجدول زمني قوي لإطلاق المنتجات في عام 2023 يتضمن سماعة رأس تعمل بالواقع الافتراضي، وهي أول فئة رئيسية جديدة لها منذ عام 2015.

المصدر: "بلومبيرغ"