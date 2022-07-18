صحيفة: سلطات ألمانيا تتوقع حالات طارئة في الشتاء بسبب نقص الغاز

قالت صحيفة Bild، إن سلطات ألمانيا تتوقع أن يؤدي نقص الغاز في الشتاء المقبل في البلاد إلى ظهور حالات طارئة في بعض المناطق، وإن مشكلة الغاز ستستمر حتى عام 2024.

وتتوقع السلطات، أن يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة أسعار الغاز بمقدار ثلاثة أضعاف.

ووفقا للصحيفة، عقد وولفانغ شميدت رئيس إدارة المستشار الألماني، يوم الخميس الماضي اجتماعا بمشاركة رؤساء إدارات حكومية، تمت خلاله مناقشة أزمة الغاز. وتزعم الصحيفة أن تفاصيل النقاشات أصبحت معروفة لها.

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وأضافت: "تتوقع الحكومة الفيدرالية حدوث طوارئ في المناطق في الشتاء المقبل. وتتوقع الحكومة الفيدرالية كذلك أن تتضاعف أسعار الغاز أو تتضاعف ثلاث مرات، دون أن تكون الدولة قادرة بشكل كامل على التخفيف من ارتفاع الأسعار، مما سيؤثر على جيوب المواطنين".

يوم أمس الأحد قال رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية، كلاوس مولر، إن مستوى تخزين الغاز في مستودعات الغاز تحت الأرضية في ألمانيا غير كاف، ومن الصعب عبور الشتاء المقبل بدون الغاز الروسي.

المصدر: نوفوستي