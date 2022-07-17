وكالة: لا يوجد ما يكفي في الخزانات الألمانية لقضاء الشتاء بدون الغاز الروسي

قال رئيس الشبكة الفيدرالية الألمانية كلاوس مولر، إن كميات الغاز الموجودة حاليا في الخزانات في ألمانيا، لا تكفي لكي تتمكن البلاد من قضاء الشتاء بدون إمدادات الغاز من روسيا.

وأضاف في حديث لصحيفة Bild am Sonntag: "مستودعات التخزين ممتلئة بنسبة 65% وهو رقم أفضل من مؤشر الأسبوع الماضي، لكنه لا يكفي لكي نقضي الشتاء المقبل بدون الغاز الروسي. وسيعتمد الكثير الآن على ما إذا كان الغاز سيمر عبر خط السيل الشمالي وبأي كمية بعد انتهاء فترة الصيانة".

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ويرى مولر، أن أسعار الغاز ربما وصلت الآن إلى مرحلة الثبات. وأوضح مولر أنه "لم يكن هناك ارتفاع كبير في الأسعار هذا الأسبوع، على الرغم من وقف الضخ عبر "السيل الشمالي".

وشدد على أن السلطات ستحاول قبل كل شيء توفير الغاز للاستخدامات المنزلية، وبعد ذلك للصناعة. وقال: "حتى لو توقفت روسيا عن ضخ الغاز، سنواصل الحصول عليه من النرويج وهولندا وبلجيكا، ولاحقا من محطات ضخ الغاز المسال الألمانية".

وأشار إلى أنه يجب على بلاده إبداء التضامن في مجال الغاز مع الدول الأخرى المجاورة وعدم إلحاق الضرر بها في هذا المجال.

المصدر: نوفوستي