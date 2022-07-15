وزير الطاقة النرويجي: بدون "السيل الشمالي" أسعار الكهرباء ستحلق حتى السماء

قال وزير النفط والطاقة النرويجي تيري أوسلاند، إنه إذا لم يتم تشغيل خط نقل الغاز "السيل الشمالي"، بعد الفحص المخطط له، فستكون لذلك عواقب وخيمة على أسعار الكهرباء في النرويج.

وحذر الوزير النرويجي، من أن أسعار الطاقة الكهربائية قد ترتفع عند ذلك بشكل كبير جدا.

ويشار إلى أن خط نقل الغاز المذكور، يخضع للصيانة حسب الخطة، والتي ستستمر حتى 21 يوليو، وبسبب ذلك توقفت عمليات توريد الغاز الروسي عبره إلى ألمانيا.

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وأعربت بعض البلدان من بينها ألمانيا والنمسا عن قلقها من أنه قد لا يتم استئناف عمليات التوريد حتى بعد الانتهاء من أعمال الفحص والصيانة.

وأضاف الوزير النرويجي: "إذا لم تتم إعادة تشغيل خط الغاز المذكور، الذي يتم من خلاله نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، فسيظهر المزيد من المشاكل. ومن المرجح أن تحلق الأسعار حتى السماء".

وأكد الوزير أن مخاطر فرض تقنين الكهرباء في النرويج صغيرة، لكنها موجودة.

المصدر: نوفوستي