دبلوماسي روسي: انهيار هيكل التجارة العالمية بسبب العقوبات والبدائل ستحتاج إلى وقت

قال القائم بالأعمال الروسية لدى الصين، إيفان جيلوخوفتسيف، إن العقوبات الغربية تؤثر على التجارة بين روسيا والصين، حيث تنهار بنية التجارة العالمية، وسيستغرق بناء مخططات بديلة وقتا.

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جاء ذلك في حديث له لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الجمعة، 15 يوليو، حيث تابع جيلوخوفتسيف أنه وفقا لإدارة الجمارك الرئيسية لجمهورية الصين الشعبية، فقد ارتفع حجم التجارة بين روسيا والصين في النصف الأول من عام 2022 بنسبة 27.2%، ليبلغ 80.675 مليار دولار، وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، صدرت الصين بضائع إلى روسيا بقيمة 29.55 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.1% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، بينما زادت صادرات روسيا إلى الصين بنسبة 48.2%، وبلغت 51.125 مليار دولار.

وصرح الدبلوماسي، تعليقا على مؤشرات التجارة بين روسيا والصين، بأن "العقوبات الغربية أصبحت عاملا هاما يؤثر على حجم التجارة الروسية الصينية".

وشدد على أننا نشهد انهيارا في التجارة العالمية والبنية المالية، حيث قال جيلوخوفتسيف: "سوف يستغرق الأمر بعض الوقت، وأنا متأكد من أنه وقت قصير، لبناء مخططات بديلة موثوقة. ومع ذلك، ففي الوقت الراهن، فإن كل من الشركات الروسية والصينية مجبرة على إعادة التنظيم، وهو ما ينعكس على أرقام التجارة".

المصدر: نوفوستي