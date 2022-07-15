بيانات تظهر أداء "غازبروم" في 2022
كشفت بيانات لشركة "غازبروم" الروسية، أن إنتاجها من الغاز بلغ في الفترة من 1 يناير 2022 وحتى 15 يوليو 2022 مستوى 249.7 مليار متر مكعب بتراجع نسبته 10.4% عن الفترة نفسها من 2021.
وفيما يلي البيانات الرئيسية لشركة "غازبروم":
- خفضت الشركة الروسية منذ بداية العام إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 10.4% إلى 249.7 مليار متر مكعب.
- "غازبروم" تورد الوقود الأزرق حسب الطلبات المؤكدة.
- تراجع صادرات الغاز منذ بداية العام بنسبة 33.1% إلى 71.9 مليار متر مكعب.
- سحب الغاز من منشآت التخزين تحت الأرض في بعض الدول الأوروبية تجاوز في أيام محددة مستوى الضخ إلى هذه المنشآت.
- أوروبا بحاجة إلى ضخ 35.5 مليار متر مكعب أخرى إلى مرافق التخزين للوصل إلى مستوى الإشغال الذي كان في 2019 - 2020.
- انخفض متوسط صادرات "غازبروم" اليومية في يوليو 2022 بمقدار الربع تقريبا مقارنة بشهر يونيو 2022 إلى 200 مليون متر مكعب.
المصدر: نوفوستي + إنترفاكس