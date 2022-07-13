مسؤول أوروبي يتوقع للقارة العجوز شتاء قارسا هو الأصعب منذ 60 عاما

توقع نائب رئيس وزراء رومانيا كليمان هونور أن تواجه أوروبا هذا العام شتاء قاسيا هو الأصعب في 60 عاما بسبب المساعي للتخلي عن الغاز الروسي في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ووفقا له فإن أوروبا ستضطر إلى "دفع الثمن" لفرضها عقوبات على روسيا.

وأشار نائب رئيس الوزراء، في حديث تلفزيوني، إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد ما يشير إلى أن الصراع في أوكرانيا سينتهي قريبا، بل على العكس سيستمر لفترة أطول مما توقعه الكثيرون.

وقال: "سيكون شتاء قاسيا ربما يكون أقسى شتاء خلال 40-50-60 عاما الماضية، للأسف، بالنسبة لأوروبا بأكملها".

إلا أن السياسي أعرب عن رأي مفاده بأنه كان يجب فرض العقوبات ضد روسيا لأنه "لم يكن هناك أدوات أخرى للتأثير". وشدد المسؤول على أن رومانيا ستكون قادرة على التغلب على أزمة الطاقة.

وقال: "يمكننا تلبية حوالي 80% من احتياجات رومانيا من الغاز، لكن يتعين علينا شراء حوالي ملياري متر مكعب من السوق، وإذا لم نشتر، فسنواجه بالطبع مشكلة، وأنا مقتنع أننا سنشتري الغاز من أجل أن يكون هناك كهرباء وبمساعدة التعويضات سنتجاوز الشتاء".

المصدر: نوفوستي