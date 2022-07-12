وصول أول قطار شحن روسي إلى إيران باتجاه الهند

أفادت وكالة "فارس" بأن أول قطار شحن روسي وصل إلى إيران، اليوم الثلاثاء، بغية إرسال حمولته إلى الهند بحرا عبر ميناء "الشهيد رجائي" المطل على الخليج .

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وكان القطار الروسي الأول قد انطلق من محطة تشيخوف القريبة من موسكو، في طريق يبلغ طوله أكثر من 8 آلاف كم، متجها نحو الجانب الشرقي من ممر "الشمال – الجنوب"، مرورا بكازاخستان وتركمانستان وصولا الى إيران وبالتالي "بندرعباس" لشحن الحمولة التي تضم 39 حاوية نمطية 20 قدما إلى ميناء " نافا شيفا" الهندي.

وبحسب "فارس"، فإن القطار الروسي توقف في مدینة "سرخس" شمال شرقي إيران، ومن ثم تم إعادة شحن حمولته عبر قطار شحن إيراني إلى ميناء "الشهيد الرجائي"، إذ أنه بحسب الاتفاقية الحديثة بين موسكو وطهران، سيتم ترانزيت 10 ملايين طن من السلع الروسية عبر إيران إلى باقي الدول عبر ممر "الشمال – الجنوب".

المصدر: "فارس" + "إنترفاكس"