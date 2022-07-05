انطلاق أول قطار حاويات من روسيا إلى الهند عبر الخط الشرقي

أطلقت شركة السكك الحديدية الروسية للخدمات اللوجستية أول قطار حاويات من روسيا إلى الهند، عبر الخط الشرقي ليقطع أكثر من 8 آلاف كم.

وقالت الشركة في بيانها أن القطار سيسير للمرة الأولى على طريق الخط الشرقي عابرا المسار البري بين الشمال والجنوب ومستخدما السكك الحديدة في روسيا وكازاخستان وتركمانستان وإيران والهند.

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وانطلق القطار الأول من محطة تشيخوف القريبة من موسكو. وستكون الوجهة النهائية هي ميناء نافا شيفا في مومباي الهندية. ويبلغ طول الطريق أكثر من 8 آلاف كم، ووقت العبور التقريبي هو 35-37 يوما.

وأشارت شركة السكك الحديدة أن القطار سيسمح للمصدرين الروس بتطوير أسواق المبيعات ليس فقط في الهند ودول الخليج، ولكن أيضا في إفريقيا.

المصدر: إنترفاكس