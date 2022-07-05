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انطلاق أول قطار حاويات من روسيا إلى الهند عبر الخط الشرقي

مال وأعمال

انطلاق أول قطار حاويات من روسيا إلى الهند عبر الخط الشرقي
Globallookpress
صورة تعبيرية من الأرشيف
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أطلقت شركة السكك الحديدية الروسية للخدمات اللوجستية أول قطار حاويات من روسيا إلى الهند، عبر الخط الشرقي ليقطع أكثر من 8 آلاف كم.

وقالت الشركة في بيانها أن القطار سيسير للمرة الأولى على طريق الخط الشرقي عابرا المسار البري بين الشمال والجنوب ومستخدما السكك الحديدة في روسيا وكازاخستان وتركمانستان وإيران والهند.

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وانطلق القطار الأول من محطة تشيخوف القريبة من موسكو. وستكون الوجهة النهائية هي ميناء نافا شيفا في مومباي الهندية. ويبلغ طول الطريق أكثر من 8 آلاف كم، ووقت العبور التقريبي هو 35-37 يوما.

وأشارت شركة السكك الحديدة أن القطار سيسمح للمصدرين الروس بتطوير أسواق المبيعات ليس فقط في الهند ودول الخليج، ولكن أيضا في إفريقيا.

المصدر: إنترفاكس

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