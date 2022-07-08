"سأطلق النار على رجلي نكاية ببوتين".. برلماني ألماني ينتقد الحكومة بسبب سياستها في مجال الطاقة

انتقد رئيس لجنة البوندستاغ للطاقة وحماية المناخ، كلاوس إرنست ، في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت الألمانية" نشرت اليوم الجمعة، الحكومة الألمانية لسياستها الفاشلة في مجال الطاقة.

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وقال السياسي إن "ألمانيا تنتهج سياسة تحت شعار: (سأطلق النار على رجلي نكاية ببوتين). في الوقت نفسه نحن لا نلحق ضرارا ببوتين على الإطلاق. روسيا تستفيد فقط من ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق".

وأضاف البرلماني الألماني أنه بدون موارد الطاقة الروسية يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في ألماناي بنسبة 12%. هذا كارثة مطلقة".

وفي وقت سابق، دعا إرنست الحكومة الألمانية إلى مواصلة الحوار مع روسيا حول قضية الطاقة. كما قال السياسي لصحيفة Rheinische Post إنه يرى فرصة "لتشغيل (السيل الشمالي-2) بشكل مؤقت إذا لم يكن من الممكن ضمان أمن الطاقة بطريقة أخرى".

من جهته قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابك، إن استخدام "السيل الشمالي-2" لتجاوز أزمة الطاقة في ألمانيا "ليس خيارا".

وفي وقت سابق، قلصت شركة "غازبروم" الروسية ضخ الغاز إلى أوروبا عبر مسار "السيل الشمالي-1" بشكل ملحوظ وذلك لدواع فنية بسبب عدم إرجاع التوربينات من كندا بعد عملية صيانتها هناك.

وفي ظل ذلك يتم الآن ضخ 40% فقط من سعة خط الأنابيب "السيل الشمالي"، لذلك هناك شكوك من تحقيق هدف ملء مرافق تخزين الغاز في ألمانيا إلى أقصى حد بحلول فصل الشتاء المقبل.

المصدر: نوفوستي