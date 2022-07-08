روسيا توجه رسالة إلى مواطني أوروبا حول فواتير الطاقة الباهظة

شدد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على أن روسيا قادرة على ضمان أمن الطاقة في أوروبا، إضافة إلى عدم وجود فواتير طاقة باهظة لمواطني الاتحاد الأوروبي.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "نحن نرفض تماما أي تلميحات أو تصريحات مباشرة بأن الجانب الروسي يستخدم الغاز أو النفط كسلاح للضغط السياسي. ليس هذا هو الحال. روسيا تفي بجميع التزاماتها، ولا تزال روسيا قادرة على ضمان أمن الطاقة الكامل في أوروبا. وروسيا قادرة على ضمان عدم وجود فواتير باهظة للكهرباء والتدفئة في أوروبا، التي يتلقاها دافعو الضرائب في الدول الأوروبية".

كذلك أشار بيسكوف إلى أن إعادة توربينات "سيمنز" من كندا سيسمح بزيادة إمداد الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر "السيل الشمالي"، الذي هو عبارة عن أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق.

وفي وقت سابق، قلصت شركة "غازبروم" الروسية ضخ الغاز إلى أوروبا عبر مسار "السيل الشمالي-1" بشكل ملحوظ وذلك لدواع فنية بسبب عدم إرجاع التوربينات من كندا بعد عملية صيانتها هناك.

وفي ظل ذلك يتم الآن ضخ 40% فقط من سعة خط الأنابيب "السيل الشمالي"، لذلك هناك شكوك من تحقيق هدف ملء مرافق تخزين الغاز في ألمانيا إلى أقصى حد بحلول فصل الشتاء المقبل.

المصدر: نوفوستي + برايم