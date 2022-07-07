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التضخم يرتفع بشكل غير مسبوق في مصر

مال وأعمال

التضخم يرتفع بشكل غير مسبوق في مصر
Globallookpress
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أعلن البنك المركزي المصري، إن المعدل السنوي لـ التضخم الأساسي سجل 14.6% في يونيو 2022 مقابل 13.3% في مايو2022.

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وأوضح أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلا شهريا بلغ %1.2 في يونيو 2022 مقابل معدلًا بلغ 0.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ %1.6 في مايو 2022.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 7يوليو 2022، معدلا شهريا سـالبًا بلغ 0.1% في يونيو 2022 مقابل معدلا بلغ 0.2%، في ذات الشهر من العام السابق ومعدلًا شهريًا بلغ 1.1% في مايو 2022، وبالتالي، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 13.2% في يونيو2022 مقابل 13.5% في مايو 2022.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع  التضخم، ليسجل 13.2% في يونيو على أساسٍ سنوي، مقابل 13.5% في مايو، في أول تراجعٍ منذ نوفمبر.

أما على أساس شهري، فانكمشت الأسعار إلى 0.1% في يونيو، من تضخم 1.1% في مايو.

وتخطت أرقام التضخم، الرقم المستهدف من قِبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022.

وأرجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -18.8%، مجموعة الفاكهة بنسبة -10.5%.

المصدر: القاهرة 24

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