مصر.. طباعة مبلغ ضخم من العملة الجديدة وطرحها في عيد الأضحى

كشف مصدر بالبنك المركزي المصري، أنه تمت طباعة نحو ملياري جنيه حتى الآن من العملة البلاستيكية (بوليمر) الجديدة فئة الـ 10 جنيهات.

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وقال المصدر إنه تم إجراء تعديلات على ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية حتى تتمكن من قبول السحب والإيداع للعملة البلاستيكية الجديدة.

وأضاف المسؤول بالبنك المركزي أنه سيتم خلال الفترة المقبلة زيادة الكميات المطروحة من العملة البلاستيكية فئة الـ10 جنيهات.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن اليوم طرح فئة العشرة جنيهات البلاستيكية (بوليمر) والتي تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، مع التأكيد على عدم إلغاء أي من الإصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها.

وذكر البنك المركزي المصري أن طرح العملة الجديدة يأتي في ضوء الحرص على مواكبة أحدث القياسات العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملة المتداولة، وإطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصرية، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولا وذلك على المدى البعيد نظرا لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبانها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.

المصدر: القاهرة 24