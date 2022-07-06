أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2022

نشرت مجلة "فوربس" الشرق الأوسط قائمة هذا العام لأقوى الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط والتي ضمت 100 قائد أعمال من 26 جنسية مختلفة، يتصدرهم الإماراتيون بـ19 رئيسا تنفيذيا.

ووفقا للمجلة فإنه بعد الإماراتيين جاء الرؤساء التنفيذيون من مصر بـ16 قياديا، ومن ثم السعوديون بـ15 قائد أعمال.

كما تصدر الرؤساء التنفيذيون في قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة من خلال 27 رئيسا تنفيذيا، يليهم قادة قطاع الاتصالات بـ8 رؤساء، ثم 7 قيادات في كل من قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية، وتتجاوز قيمة الشركات التي يديرها الرؤساء التنفيذيون في القائمة 5 تريليون دولار، وبلغت إيراداتها أكثر من تريليون دولار العام الماضي.

وفيما يلي أسماء أول عشرة قادة أعمال في العالم العربي:

1. أمين حسن الناصر

2. سلطان أحمد الجابر

3. أحمد بن سعيد آل مكتوم

4. توفيق حكار

5. سعد بن شريده الكعبي

6. أكبر الباكر

7. يوسف بن عبد الله البنيان

8. سلطان أحمد بن سليم

9. سيد بصر شعيب

10. أسامة ربيع

المصدر: "فوربس" الشرق الأوسط