تدشين خط طيران جديد بين روسيا وسوريا

كشفت مصادر أن خطا جديدا للنقل الجوي سيتم تدشينه منتصف الشهر الجاري، يربط داغستان الروسية بسوريا، وسط تأكيدات رسمية بتوسيع قائمة المطارات الروسية التي سيتم ربطها بالمطارات السورية.

وأشارت الممثلية التجارية الروسية في سوريا لـ "سبوتنيك" إلى أن الارتقاء المستمر بالعلاقات الشاملة بين روسيا الاتحادية وسوريا أبرز الحاجة إلى توسيع شبكات الربط الجوي بين الدولتين.

وقالت الممثلية الروسية: في سياق خطط التطور المستمر بين البلدين، سيتم افتتاح خط جوي جديد ابتداء من 15 يوليو 2022، سعيا لتحسين أساليب النقل البيني، بما في النقل الجوي وتوسيع فرص الأعمال والتواصل بين روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية.

وتواصل العلاقات الشاملة بين روسيا وسوريا، تطورها بشكل مضطرد في المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية والثقافية، وسط زيادة في حجم التبادل التجاري بين الدولتين بحدود (3- 5) أضعاف في عام 2021 عن سابقه.

وبحسب الممثلية التجارية الروسية في سوريا، فإن الخط الجديد سيربط بين العاصمة السورية (دمشق) وبين (ماخاتشكالا) عاصمة جمهورية داغستان الاتحادية الروسية، وبالاتجاهين.

المصدر: سبوتنيك