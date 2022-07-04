من معرض "إنوبروم".. رئيس الوزراء: لا يمكن عزل روسيا واقتصادنا لا يزال في المنطقة الخضراء

صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، بأن روسيا لا يمكن عزلها فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعالم ولديها العديد من الأصدقاء فيه.

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وقال ميشوستين في الجلسة العامة لمعرض "إنوبروم" المنعقد حاليا في مدينة يكاترينبورغ الروسية: "لدينا العديد من الأصدقاء في العالم. نحن نقدر ونحترم الجميع. وحقيقة أننا اجتمعنا معا على هذه المنصة تؤكد مرة أخرى أنه لا يمكن عزل روسيا. نحن مرتبطون ارتباطا وثيقا بالعالم بأسره".

وفيما يلي أبرز تصريحات رئيس الوزراء الروسي:

- لا يمكن عزل روسيا فهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعالم كله ولديها العديد من الأصدقاء.

- لقد غيرت العقوبات (على روسيا) النظام الحالي جذريا وهذا يتطلب من روسيا أن تبني سيادتها التكنولوجية في وقت قصير.

- هناك تراجع في قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لكن التراجع لم يصل إلى مستوى حرج.

- لا يزال الاقتصاد الروسي في المنطقة الخضراء، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% على مدى 5 أشهر (أول 5 أشهر من 2022) والإنتاج الصناعي نما بنسبة 3% تقريبا.

- تحتاج روسيا إلى أسطول سفن قوي وسيتعين على أحواض بناء السفن إجراء توطين عميق للإنتاج لجميع أنواع السفن.

- يجب أن ينتقل الاقتصاد الروسي من نموذج تنمية اللحاق بالركب إلى النموذج الرائد، إذ يجب تطوير السوق المحلية وزيادة الصادرات.

وانطلقت اليوم في مدينة يكاترينبورغ الروسية فعاليات معرض "إينوبروم" الدولي للصناعة تحت عنوان "التحول الصناعي: من التحديات إلى الفرص الجديد" بمشاركة ممثلين عن اثنتين وعشرين دولة.

وسيناقش المشاركون في الحدث الاقتصادي مجالات التعاون الدولية في ظل المتغيرات الجديدة التي يشهدها العالم، وتستمر فعاليات المعرض حتى 7 يوليو 2022.

المصدر: RT + نوفوستي