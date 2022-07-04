الكرملين يعلق على مسألة تحديد سقف لسعر النفط الروسي

علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تصريح لرئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا حول أن سقف سعر النفط الروسي يمكن أن يحدد عند نصف السعر الحالي له.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: "تصريح رئيس وزراء اليابان لا يعني أن مثل هذه المعايير يمكن أن تتفق عليها دول أخرى. دعونا ننتظر لفهم الوضع العام، حتى الآن، هذا مجرد تصريح واحد دون اتخاذ أي قرارات".

وفي وقت سابق، أفاد كيشيدا بأن سقف سعر النفط الروسي يمكن أن يحدد عند نصف السعر الحالي له، كما أنه من المقرر إنشاء آلية تمنع شراء النفط من روسيا بسعر أعلى من السعر المحدد.

والأسبوع الماضي، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن فكرة الغرب بوضع سقف لسعر النفط الروسي ليست سوى قرار سياسي آخر سيؤدي إلى خلل في السوق وزيادة الأسعار.

وكان قادة دول G7 قد اتفقوا خلال قمة G7 على وضع حد لسعر النفط الروسي المستورد في المستقبل، وذلك بهدف تقليص إيرادات روسيا.

المصدر: نوفوستي