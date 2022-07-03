كم بلغت نسبة البطالة لدى السعوديين والسعوديات بنهاية الربع الأول من 2022؟

أفادت صحيفة "الاقتصادية" بأن معدل البطالة بين السعوديات (15 عاما فأكثر) سجل بنهاية الربع الأول من 2022 نحو 20.2%، مقابل 22.5% بنهاية الربع السابق له (الربع الرابع من عام 2021).

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وفي تقرير استند إلى بيانات رسمية رصدته وحدة التقارير فيها، أوضحت "الاقتصادية" أن "معدل بطالة السعوديات في الربع الأول 2022 يعد هو الأدنى منذ 2001 البالغ 17.3%".

وأشار التقرير إلى أنه "من ناحية أخرى، انخفض معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات في القوى العاملة السعودية بنهاية الربع الأول من عام 2022 إلى 33.6% مقابل 35.6% بنهاية الربع الرابع من 2021"، حيث "كان معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات بنهاية الربع الرابع 2021 الأعلى تاريخيا".

وبحسب ما ذكرت "الاقتصادية"، فإنه "بذلك تتجاوز المشاركة الاقتصادية للسعوديات المستهدف المحدد في برنامج التحول الوطني 2020 البالغ 25%، فيما كان معدل المشاركة الاقتصادية المحدد كخط أساس ضمن البرنامج، 17%، المسجل في عام 2017.

ولفتت "الاقتصادية" إلى أن "معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الأول من العام الجاري انخفض إلى 10.1%، مقابل 11% في الربع الرابع من العام الماضي"، مشيرة إلى أن "ذلك يعد أدنى معدل بطالة للسعوديين منذ 2008 البالغ 10% (أي أنه الأقل خلال 13 عاما)، كما أنه أقل من مستوياته قبل تفشي فيروس كورونا البالغة 11.8% في الربع الأول من 2020".

وبين تقرير "الاقتصادية" أنه "بعد جائحة كورونا، بلغ معدل البطالة 15.4% بنهاية الربع الثاني في 2020، و14.9% بنهاية الربع الثالث، و12.6% بنهاية الربع الرابع 2020، إلا أنها عادت سريعا للانخفاض مع التعافي الاقتصادي، لتبلغ 11.7% في الربع الأول 2021، ثم 11.3% في الربعين الثاني والثالث من العام نفسه"، في حين "كان الربع الثاني 2020 أسوأ الفصول تأثرا بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل تاريخيا، وفق البيانات المتاحة، فيما الربع الثالث ثانيا خلفه".

وانخفضت مؤشرات مشاركة القوى العاملة للسعوديين بنهاية الربع الأول من 2022 مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، إلى 50.1%، مقابل 51.5%، وبلغ المعدل للذكور 66%، بينما بلغ للإناث 33.6%، فيما بلغ المعدل لغير السعوديين 74.8% مقابل 75.4%، وبلغ المعدل للذكور 91.4%، بينما بلغ للإناث 32.9%، وفق "الاقتصادية".

وذكر التقرير أن "معدل البطالة في السعودية (سعوديين وغير سعوديين) انخفض إلى 6%، وبلغ 2.2% لغير السعوديين مقابل 2.9%".

تجدر الإشارة إلى أن "مصدر البيانات، هو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني"، كما أن البيانات لا تشمل العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية والعاملين غير المسجلين في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وكالة الخدمة المدنية).

ويذكر أن بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وكالة الخدمة المدنية)، هي بيانات أولية، ويتم إصدار البيانات الإحصائية لسوق العمل السعودية، وفقا لمسح ميداني، وكذلك وفقا لبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة‬، أما معدل البطالة فهو عبارة عن نسبة المتعطلين إلى قوة العمل للسكان في سن العمل (15 عاما فأكثر)، بينما معدل المشاركة في القوى العاملة فهو، عبارة عن نسبة قوة العمل (المشتغلون والمتعطلون) إلى السكان (15 عاما فأكثر)،

والمتعطلون هم الأفراد (15 عاما فأكثر)، الذين كانوا دون عمل خلال الأيام السبعة السابقة لمقابلة الأسرة، ويبحثون عن عمل بجدية خلال الأسابيع الأربعة السابقة للمقابلة (أي قاموا على الأقل باتخاذ أسلوب واحد للبحث عن عمل)، ويشمل ذلك الذين لم يبحثوا عن عمل بسبب أنهم كانوا ينتظرون بدء عمل متفق عليه بالفعل، أو لأنهم كانوا يريدون إنشاء أعمالهم الخاصة، كما يشمل القادرين على العمل، ومستعدين للالتحاق به خلال الأيام السبعة السابقة للمقابلة، أو الأسبوعين المقبلين، بحسب ما أوردت صحيفة "الاقتصادية".

المصدر: "الاقتصادية"