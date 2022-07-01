السعودية.. اتخاذ إجراءات نظامية إثر تعرض مواطنة لأسئلة شخصية خلال مقابلة وظيفية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أنها اتخذت الإجراءات النظامية تجاه مخالفات مرصودة في إحدى المنشآت، بعد تعرض مواطنة لأسئلة شخصية خلال مقابلة وظيفية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعد آل حماد عبر حسابه في "تويتر": "إشارة إلى ماتم تداوله عن مواطنة تعرضت لأسئلة شخصية خلال مقابلة وظيفية، نوضح أن فرق الرقابة الميدانية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد باشرت الحالة".

وأضاف سعد آل حماد أن الوزارة اتخذت الإجراءات النظامية تجاه المخالفات المرصودة.

ودعا المتحدث إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال بـ 19911 أو عبر تطبيق الوزارة.

إشارة إلى ماتم تداوله عن مواطنة (تعرضت لأسئلة شخصية خلال مقابلة وظيفية)، نوضح بأن فرق الرقابة الميدانية في @HRSD_SA قد باشرت الحالة، واتخذت الإجراءات النظامية تجاه المخالفات المرصودة. وندعو إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال بـ (19911) أو عبر تطبيق الوزارة. — المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SP) June 30, 2022

المصدر: RT