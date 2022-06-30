مصر.. أضخم سفينة من نوعها تعبر قناة السويس

شهدت قناة السويس في مصر عبور سفينة الحاويات العملاقة "EVER ART" أحدث وأكبر سفينة حاويات في العالم في رحلتها الأولى.

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وأعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الخميس، عبور سفينة الحاويات العملاقة "EVER ART" أحدث وأكبر سفينة حاويات في العالم، في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس الجديدة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.

وتتبع السفينة "EVER ART" الخط الملاحي "EVER GREEN"، وهي السفينة السادسة ضمن سلسلة مكونة من 12 سفينة عملاقة جاري بناؤها من الفئة 24 A، حيث تتميز السفينة بأبعادها الضخمة إذ يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 61.5 متر، وغاطسها 16.2مترا، وتبلغ حمولتها 221 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها 24.132 ألف حاوية.

كما شهدت حركة الملاحة بالقناة عبور 83 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن اليوم الخميس.

المصدر: RT