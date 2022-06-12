رئيس هيئة قناة السويس: إيرادات القناة تقترب من 7 مليارات دولار (فيديو)

صرح رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع بأن حركة الملاحة في القناة زادت بنسبة 15% عن العام الماضي بعبور 22ألف سفينة خلال العام.

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن إيرادات قناة السويس هذا العام تقترب من 7 مليارات دولار بعد أن كانت 5 مليارات و840 مليون دولار العام الماضي.

ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أن أسباب زيادة الإيرادات تعود لازدهار حركة التجارة العالمية بالرغم من الأزمة الأوكرانية.

وأوضح المسؤول المصري أن الأزمة الأوكرانية أثرت على قناة السويس بـ"الإيجاب" حتى الآن، بسبب عبور سفن الغاز القادمة من الخليج إلى أوروبا بدلا من الغاز الروسي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية