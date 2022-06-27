الكرملين: روسيا ليست مفلسة وقادرة على سداد ديونها وتجميد الغرب لأموالها "سرقة"

علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على تقرير لوكالة "بلومبرغ" تحدث عن تخلف روسيا عن سداد ديون خارجية في ظل العقوبات الغربية.

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وأشار بيسكوف، إلى أن موسكو غير موافقة على المزاعم عن تخلف روسيا عن سداد ديونها الخارجية. وأضاف أن موقف القيادة الروسية معروف، حيث أن الغرب جمد أصولا روسية واستخدام الأموال المجمدة بأي شكل من الأشكال من دون موافقة روسيا وهو أمر غير قانوني، ويعني بصريح العبارة "سرقة".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن روسيا تخلفت عن سداد ديون خارجية بقيمة 100 مليون دولار، وذلك في ظل العقوبات الغربية.

وأشارت إلى أن روسيا تخلفت عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ عام 1918، لكن الأسواق هذه المرة تتعامل مع "سيناريو فريد لمقترض متعثر لديه الإرادة والموارد للسداد ولكنه غير قادر على فعل ذلك".

المصدر: نوفوستي