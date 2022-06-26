"بلومبيرغ": روسيا على بعد ساعات من التخلف عن سداد ديونها بسبب العقوبات الغربية

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية بأن روسيا "على بعد ساعات" من انتهاء فترة السماح لسداد حوالي 100 مليون دولار من ديونها الخارجية، وبالتالي التخلف عن سدادها بسبب العقوبات الغربية.

وأضافت الوكالة أنه "لن يتم الإعلان رسميا عن التخلف عن السداد، ولكن إذا لم يحصل المستثمرون على أرباحهم بحلول ليلة 27 يونيو، فعندئذ وفقا للشروط المنصوص عليها، سيتم تسجيل "التخلف عن سداد التزامات الديون" رسميا".

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وأشارت إلى أن روسيا ستتخلف عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ عام 1918، لكن الأسواق هذه المرة تتعامل مع "سيناريو فريد لمقترض متعثر لديه الإرادة والموارد للسداد ولكنه غير قادر على فعل ذلك".

ولم تجدد الولايات المتحدة الشهر الماضي الترخيص العام الذي يسمح لروسيا بتسديد المدفوعات لخدمة ديونها الخارجية.







المصدر: "تاس"