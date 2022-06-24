سويسرا تتحقق في حيثيات استيراد ذهب من روسيا

تتحقق الجمارك الفدرالية السويسرية الآن من حيثيات استيراد 3 أطنان من الذهب من روسيا، في مايو الماضي، وتقوم بفحص الشحنات للتأكد من امتثالها لنظام العقوبات المفروضة على روسيا.

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وكانت وكالة "بلومبرغ" قد ذكرت، نقلا عن إدارة الجمارك السويسرية، في وقت سابق، أن سويسرا بدأت استيراد الذهب من روسيا للمرة الأولى منذ الشتاء، وأفادت التقارير بأنه قد تم تسليم 3 أطنان من الذهب إلى سويسرا من روسيا في مايو، إلا أن الرابطة السويسرية لمنتجي وتجار المعادن الثمينة AFCMP ذكرت في وقت لاحق أن أحدا من أعضائها لم يستورد الذهب مؤخرا من روسيا، وأن أيا من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد لم تقبل أي معادن ثمينة روسية.

وذكر بيان الجمارك: "يراقب المكتب الفدرالي للجمارك وأمن الحدود BAZG الوضع بشأن واردات الذهب من روسيا باستمرار، حيث تم استيراد حوالي 3 أطنان من الذهب روسي المنشأ بقيمة 194 مليون فرنك سويسري (أكثر من 200 مليون دولار) إلى سويسرا من المملكة المتحدة، بينما يدرس المكتب الواردات ذات الصلة والخاضعة للعقوبات السارية".

وكما أشارت السلطات فإنه يسمح باستيراد الذهب من روسيا إلى سويسرا، إلا أن تصدير الذهب إلى روسيا محظور بسبب العقوبات: "لم يعد من الممكن تداول جميع السبائك التي تنتجها الشركات الروسية بعد 7 مارس 2022 في سويسرا. ومع ذلك، ومن حيث المبدأ، يمكن الاستمرار في تداول السبائك أو المصوغات أو العملات الذهبية التي تنتجها الشركات الروسية قبل هذا التاريخ، حيث لا توجد قيود تجارية على ذلك".

المصدر: نوفوستي