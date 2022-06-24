صحيفة: مشاكل تواجه القطاع الزراعي الروسي بسبب العقوبات الغربية

تحدثت تقارير إعلامية عن صعوبات تواجه القطاع الزراعي الروسي في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو سيكون لها تأثير على صادرات الحبوب من روسيا.

وقالت إن مزارعين روس يواجهون نقصا في قطع غيار للآليات الأجنبية، التي تصل حصتها إلى 30% - 40% من إجمالي الأسطول، وأشارت إلى أن العقوبات الأوروبية تمنع بشكل مباشر تصدير بعض القطع إلى روسيا.

وجاء ذلك بحسب تقرير أعدته صحيفة "كوميرسانت" الروسية نقلا عن مصادر في القطاع الزراعي الروسي، وأظهر مسح أجرته الصحيفة للقطاع الزراعي، وجود صعوبات في صيانة الآلات الزراعية الأجنبية بسبب نقص في قطع الغيار.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في مجمع زراعي ضخم أن أسعار قطع الغيار صعدت بنسبة 50% - 100% عن مستوى الأسعار قبل الأزمة، كذلك توجد مشاكل في توفر القطع للآليات الأجنبية.

ويتخوف خبراء من تأثير ذلك على القطاع الزراعي الروسي، بما في ذلك على محصول الحبوب، وخاصة أن روسيا تعد أكبر مصدر للقمح في العالم

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا طالت قطاعات اقتصادية مختلفة كذلك طالت شركات وأفرادا.

المصدر: كوميرسانت