خطوط "كانتاس" الأسترالية تخفض عدد رحلاتها الداخلية وسط ارتفاع أسعار الوقود

أعلنت الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس" أنها ستخفض عدد الرحلات الداخلية استجابة لارتفاع أسعار الوقود، وذلك بعد منح حوالي 20 ألف موظف دفعة بقيمة 5000 دولار من مزايا تعافيها.

وقالت "كانتاس" إنها "ستحاول جهدها لضمان عدم تكرار الاضطرابات التي واجهها المسافرون خلال فترة الأعياد". وحاولت إلقاء بعض اللوم على نقص الموظفين في المطارات، حيث ورد أن رئيس الشركة آلان جويس راسل رؤساء المطارات لإثارة هذه القضية.

هذا وتوقعت "كانتاس" أنها ستتكبد خسارة كبيرة هذا العام تتراوح بين 450 مليون دولار و550 مليون دولار، متوقعة أنها ستعود إلى الربح الأساسي في السنة المالية المقبلة.

كما أعلنت أنها ستمنح 19000 موظف دفعة قدرها 5000 دولار بمجرد الانتهاء من اتفاقيات المفاوضة الجديدة، وأنها ستنفق حوالي 87 مليون دولار على مدفوعات الموظفين.

في شهري يوليو وأغسطس، ستخفض شركة الطيران 5٪ إضافية من طاقتها إضافة إلى 10٪ أعلنت عنها بالفعل. وسيستمر التخفيض بنسبة 15٪ في السعة حتى سبتمبر، مع خفض السعة بنسبة 10 ٪ من أكتوبر إلى مارس.

المصدر: "الغارديان"