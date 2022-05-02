خطوط "كانتاس" الأسترالية تكشف عن رحلات جوية محطمة للأرقام القياسية

أعلنت الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس"، أنها ستطلق أول رحلات تجارية مباشرة في العالم تربط سيدني بلندن ونيويورك بحلول نهاية عام 2025، ضمن مشروع "شروق الشمس" (Project Sunrise).

وأوضحت الشركة أنها استوحت اسم المشروع من الرحلات الجوية السرية في الحرب العالمية الثانية التي أُُجريت من مدينة برث الأسترالية إلى سريلانكا في طريقها إلى لندن.

وكانت الرحلات محفوفة بالمخاطر، واستمرت لفترة طويلة لدرجة أنها شهدت شروق الشمس مرتين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "كانتاس"، آلان جويس، في بيان: "لأكثر من 100 عام، كانت كانتاس في طليعة تغيير الطريقة التي يسافر بها العالم، لا سيما من خلال الرحلات الجوية المباشرة"، مضيفا: "الآن، ستجعل طائرة A350، ومشروع شروق الشمس أي مدينة في العالم تقريبا على بعد رحلة واحدة فقط من أستراليا".

وطلبت شركة الطيران 12 طائرة من طراز "إيرباص A350-1000" على أمل تسيير مسارات بعيدة المدى بعام 2025. وفي المجموع، سيكون هناك 238 مقعدا على متن كل طائرة، وهو أقل عدد لأي طائرة "إيرباص A350" في الخدمة حاليا.

وتتوزع هذه المقاعد بين أربع فئات من الخدمة، وهي الدرجة الأولى، ودرجة رجال الأعمال، والدرجة السياحية المتميزة، والدرجة السياحية.

وستكون الراحة أمرا لا بد منه، إذ ستستغرق هذه الرحلات أكثر من 19 ساعة، ما يجعلها أطول رحلات الطيران بدون توقف في العالم.

المصدر: CNN