 
مباشر

وزيرة الطاقة الأمريكية تدعو شركات النفط في البلاد لزيادة الانتاج

مال وأعمال

وزيرة الطاقة الأمريكية تدعو شركات النفط في البلاد لزيادة الانتاج
AP Susan Walsh
وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tami

أعلن البيت الأبيض أن وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم دعت شركات النفط الأمريكية الكبرى لزيادة إنتاج النفط من أجل خفض أسعار الوقود في البلاد.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إلى عدم اتخاذ القرار بشأن الحظر المؤقت على تصدير الوقود من الولايات المتحدة.

وقبل ذلك، جاء في بيان صادر عن وزارة الطاقة الأمريكية في أعقاب لقاء الوزيرة مع ممثلي الشركات الأمريكية، يوم الخميس، أن غرانهولم أشارت خلال اللقاء إلى أنه على الشركات النفطية أن "تقترح السبل لضمان أمن الطاقة والتوريدات".

إقرأ المزيد
وزيرة الطاقة الأمريكية: بايدن قد يستخدم قانون المجهود الحربي لزيادة تكرير النفط في البلاد
وزيرة الطاقة الأمريكية: بايدن قد يستخدم قانون المجهود الحربي لزيادة تكرير النفط في البلاد

وأضاف البيان أن الوزيرة أكدت بوضوح أن الإدارة الأمريكية تعتبر من الضروري زيادة العرض لضمان كمية أكبر من البنزين في محطات التعبئة بأسعار أدنى.

وكلفت غرانهولم مساعديها بمواصلة العمل مع الشركات على إيجاد حل للقضايا المتعلقة بعرض الوقود وأسعاره، وتعزيز أمن الطاقة في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا في وقت سابق الشركات الأمريكية لزيادة تكرير النفط في ظل الأسعار المرتفعة للوقود، وأيد إلغاء ضريبة الوقود الفدرالية لمدة  أشهر.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا