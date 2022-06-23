بريطانيا: خفضنا وارداتنا من الغاز الروسي.. وموسكو ما تزال مهيمنة على الأسواق

أعلنت الحكومة البريطانية أنها خفضت واردات البلاد من الغاز الروسي بنسبة 75 في المئة، هذا العام، وأقرت في الوقت ذاته أن روسيا ما زالت قادرة على استخدام هيمنتها في إمدادات الغاز.

وقال وزير الدولة البريطاني للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، كواسي كوارتنغ، إن "بريطانيا خفضت بالفعل واردات الغاز الروسي بنسبة 75 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وانخفضت نسبة واردات النفط من روسيا إلى النصف".

وأشار الوزير إلى أن المملكة المتحدة "معرضة حاليا لأسواق الغاز" التي لا تستطيع السيطرة عليها، وأضاف أنه وعلى الرغم من كل العقوبات، "لا تزال روسيا قادرة على استخدام هيمنتها على إمدادات الغاز".

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وقال الوزير: "في الأسبوع الماضي فقط، خفضت روسيا شحنات الغاز إلى إيطاليا وسلوفاكيا وقطعتها عن فرنسا تماما، وقبل ذلك بقليل، أوقفت شركات في بولندا وبلغاريا والدنمارك وألمانيا إمدادات الغاز الروسي. لا يمكن لأوروبا أن تكون في هذا الوضع بعد الآن".

ولفت السياسي أيضا إلى أنه بحلول نهاية العام، ستتخلى المملكة المتحدة تماما عن إمدادات الطاقة الروسية، ما يقلل من اعتمادها على أسواق الغاز.

وفي الوقت نفسه، أوضح كوارتنغ أن أزمة الغاز لا تتعلق بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ولكنها بدأت مع شروع الاقتصاد في التعافي من الإغلاق الوبائي، حيث زاد الطلب وكذلك الأسعار.

المصدر: "سبوتنيك"