روسيا.. السماح للمستثمرين يإيداع أموال بيع الأوراق المالية في حساباتهم بالخارج بالعملات الأجنبية

أعلنت وزارة المالية أنها سمحت للمستثمرين بإيداع الأموال التي يتم يحصيلها من بيع الأوراق المالية في حسابات المصرفية بالخارج بالعملات الأجنبية، وذلك بحسب بيان صادر من الوزارة.

وجاء في بيان الوزارة "قررت الجنة الحكومية للرقابة على الاستثمارات الأجنبية السماح للأفراد المقيمين بإيداع الأموال في حساباتهم المصرفية المفتوحة لدى بنوك في الخارج، أو في مؤسسات السوق المالية الأخرى، بالعملات الأجنبية، وهي الأموال التي يتم تحصيلها من خلال التعاملات بالأوراق المالية مع غير المقيمين في روسيا.

ويسمح القرار أيضا بإيداع الأموال في الحسابات المصرفية المفتوحة في الخارج، للأموال التي يتم تحصيلها من عائدات الأوراق المالية المحفوظة لدى جهة إيداع أجنبية، أو لدى بنك أجنبي، أو لدى مؤسسة سوق مالية أجنبية أخرى. إذ تتولى هذه المؤسسات احتساب عائدات الأوراق المالية، وحفظها خارج حدود روسيا الاتحادية.

ووفق البيان تُعد موافقة لجنة الرقابة سارية لأجل غير محدود، وتبدأ اعتبارا من من 17 يونيو 2022 ".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع في أوائل مارس الماضي مرسوما يسمح بتحويل الأموال بالعملة الأجنبية من المقيمين الروس إلى حسابات مصرفية في بنوك أجنبية فقط بناء على إذن من لجنة حكومية خاصة.

ونص المرسوم على أن عمليات التحويل والإيداع "يمكن تنفيذها على أساس تصاريح صادرة عن اللجنة الحكومية للرقابة على الاستثمارات الأجنبية في الاتحاد الروسي". وإذا لزم الأمر، قد تحتوي هذه التصاريح على شروط معينة لتنفيذ الصفقات المتعلقة بالاوراق المالية.

المصدر: تاس