"Nike" تنسحب من روسيا

قررت شركة تصنيع الملابس والأحذية الأمريكية Nike الانسحاب بالكامل من السوق الروسية، وفقا لبيان نشر على موقع الشركة اليوم الخميس.

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وجاء في بيان الشركة: "اتخذت شركة Nike قرارا بالانسحاب من السوق الروسية. ونتيجة لذلك لن يكون Nike.com وتطبيق Nike متاحين في هذه المنطقة. وقد أغلقت متاجر Nike مؤخرا ولن يتم إعادة فتحها".

وفي مارس الماضي، توقفت Nike عن تسليم المنتجات إلى روسيا، إلا أنها لم تتخذ قرارا حول إغلاق المتاجر في روسيا.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا فرضت الدول الغربية عقوبات على موسكو، كذلك أعلنت مجموعة من الشركات تعليق الأعمال أو الانسحاب من السوق الروسية.

من جهتها شددت موسكو على أن الفراغ بالسوق الروسية، الذي شكله قرار شركات غربية الانسحاب من روسيا لن يطول، وأشارت إلى أن شركات أخرى، بما في ذلك الروسية، ستقوم بالاستحواذ على هذه الحصة السوقية.

المصدر: نوفوستي