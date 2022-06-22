"بروكسل الجوية" تلغي 315 رحلة على خلفية إضراب موظفيها

أعلنت خطوط بروكسل الجوية التابعة لشركة "لوفتهانزا"، إلغاء أكثر من 300 رحلة على خلفية إضراب موظفيها المقرر اعتبارا من الخميس وحتى السبت، ما سيؤثر على نحو 40 ألف مسافر.

وقالت الشركة إنه بسبب الإضراب الذي سينفذه الطيارون وطواقم الطيران، ستكون قادرة فقط على توفير "حوالي 40 في المئة من برنامج الطيران الأصلي".

وأوضحت "بروكسل الجوية" في بيان أن "الإلغاءات تمثل حوالي 315 رحلة 38 منها طويلة، وتؤثر على نحو 40 ألف مسافر".

ويحتج الطيارون والمضيفات والمضيفون على نقص الموظفين وعبء العمل الذي يعتبرونه ثقيلا للغاية، وهي تحديات تواجهها الشركات الأخرى أيضا على خلفية الاستئناف المفاجئ للحركة الجوية.

وقد دعت نقابات موظفي شركة الطيران منخفضة التكلفة "راين إير"، في خمس دول أوروبية إلى إضراب في نهاية هذا الأسبوع من الجمعة إلى الأحد.

المصدر: "أ ف ب"