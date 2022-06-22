رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: التضخم فاجأنا

أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم الأربعاء، بأن شدة التضخم "فاجأت بشكل واضح" السلطات النقدية، محذرا من احتمال حدوث "مفاجآت أخرى".

وحسب وكالة "فرانس برس"، فإن باول سيؤكد في خطاب سيلقيه أمام الكونغرس أن الاقتصاد الأمريكي "قوي بدرجة كافية وفي وضع جيد لمواجهة تشديد السياسة النقدية".

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرر الأسبوع الماضي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75% لمكافحة التضخم، في سابقة لم تحصل منذ العام 1994.

المصدر: "أ ف ب"