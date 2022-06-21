برلين: خفض إمدادات الغاز الروسي إلينا هجوم اقتصادي على أوروبا

اعتبر وزير الاقتصاد والمناخ الألماني، روبرت هابيك، أن خفض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "السيل الشمالي"، "هجوم يهدف إلى بث الفوضى في السوق الأوروبية للطاقة".

وقال في كلمة أمام رؤساء شركات الطاقة: "ما رأيناه الأسبوع الماضي يحمل بعدا آخر".

وأضاف: "تقليص شحنات الغاز (عبر السيل الشمالي) هجوم علينا... هجوم اقتصادي علينا".

من جهتها، حذرت شركة "غازبروم" الروسية الأسبوع الماضي، من أنها "مضطرة لإيقاف تشغيل مضخة من صنع شركة "سيمنز" الألمانية في "السيل الشمالي" بسبب الحاجة لصيانتها".

وأشارت إلى أنه "اعتبارا من 16 يونيو ستضخ ما لا يزيد عن 67 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى أوروبا".

وبدأت أسعار الغاز في بورصة ICE عقب ذلك في النمو مسجلة 1301.2 دولار بزيادة قدرها 24.7%.

المصدر: "أ ف ب" + "نوفوستي"