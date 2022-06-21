بانتظار الضوء الأخضر من واشنطن.. لبنان يوقع اتفاقا مع مصر لاستيراد الغاز عبر سوريا

وقع لبنان، اليوم الثلاثاء، اتفاقا لاستيراد الغاز مع ممثل عن شركة مصر القابضة للغاز الطبيعي، في وزارة الطاقة، بحضور السفير المصري لدى بيروت.

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وفي هذا السياق، أكد وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، أنه "لما حصل هذا الاتفاق لولا تبني مصر للمشروع من اللحظة الاولى ومتابعته بتفاصيله ودعم كافة مراحله وصولا الى تأمين زيادة للكمية".

وأوضح فياض أن "هذا الاتفاق سيؤمن تغذية كهربائية تصل الى 4 ساعات إضافية في لبنان، وهو بأمس الحاجة إليها".

وأفادت قناة "الجديد"، وفقا للمعلومات، بأنه "لن يكون التنفيذ في الوقت القريب، بانتظار الحصول على الضوء الأخضر الأمريكي وإنجاز لبنان التحضيرات التقنية واللوجستية".

من جهته، قال ممثل السفير السوري بعد توقيع اتفاقية استجرار الغاز: "جاهزون لتمرير الغاز المصري إلى لبنان دون أي تأخير، ولا يوجد أي مشكلة قانونية أو تجارية أمام تنفيذ الاتفاقية".

المصدر: "الجديد"