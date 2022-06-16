هل ينتهك اتفاق نقل الغاز من مصر إلى لبنان "قانون قيصر"؟.. الوسيط الأمريكي يقرر

أكد الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أموس هوكشتاين، أن الولايات المتحدة لم تعرقل تأمين الكهرباء إلى لبنان من الأردن والغاز من مصر.

وشدد هوكشتاين في تصريح على أن "الولايات المتحدة لم تعرقل ذلك أبدا، وهي تريد أن ترى إمدادات النفط تصل إلى لبنان وأعتقد أن خط الأنابيب من مصر عبر الأردن وسوريا إلى لبنان هو فكرة جيدة جدا والولايات المتحدة تدعم ذلك طالما لا يتعارض ولا ينتهك قانون قيصر".

وأوضح أنه أجرى "اتصالات مع ثلاثة من الأطراف الأربعة، مصر، الأردن، ولبنان وتكلمت مع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض عبر الهاتف، وسفارتنا تتواصل معه، كما أتكلم دوريا مع المصريين والأردنيين، وأعتقد أنه لو تمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق وتوقيع العقود وإبرام اتفاق نهائي، يمكننا الموافقة عليه في نهاية المطاف".

وردا على سؤال حول ما يعترض حتى اليوم هذا المسار، قال: "لا أعتقد أنه ثمة مشكلة، بل إن المفاوضات بين دول أربعة ليست بالأمر السهل وبلغت خواتيمها، وأعطينا موافقتنا المبدئية على هذا المشروع، وما إن توافق مصر ولبنان على الشروط، وهذا ما لم يحصل بعد، نستطيع عندئذ تقييم المشروع إن كان لا يتعارض مع قانون قيصر، ونستطيع أن نبدأ بإمدادات الغاز".

المصدر: "النهار"