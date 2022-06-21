عززت العلاقات السياسية الحراك الاقتصادي والتجاري بين تركيا وروسيا في عديد القطاعات السلعية والخدمية، وسط تسارع نمو قيمة التبادل التجاري بين البلدين.

إقرأ المزيد

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في لقاء مع وكالة "الأناضول" جرى على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي عقد الأسبوع الماضي، أهمية تركيا باعتبارها شريكا تجاريا لبلاده بين اثنين من أكبر اقتصادات أوروبا.

وقال نوفاك: "تركيا شريك اقتصادي وتجاري مهم جدا لروسيا منذ فترة طويلة"، وأضاف: "حجم التجارة بين تركيا وروسيا ارتفع العام الماضي بنسبة 57%، محققا 33 مليار دولار.. هناك مساع حقيقية لرفع التبادل التجاري بينهما".

وأشار نوفاك إلى أن البلدين يبحثان مجالات إضافية لتطوير التعاون، منها استخدام تركيا مركزا لوجيستيا لنقل وتسلم وتسليم البضائع بين تركيا وروسيا، كما يتطلع البلدان من خلال رزمة اتفاقيات، إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار سنويا، في الأعوام القادمة.

ووفقا للمسؤول الروسي فقد نفذت روسيا مجموعة مشاريع ضخمة، أبرزها خط أنابيب السيل التركي لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. كذلك تنفذ روسيا مشروع محطة "آق قويو" النووية، ومصنع شاحنات الغاز، "إضافة إلى وجود استثمارات تركية في روسيا.. كما تحتل السياحة مكانا مهما في التعاون بين البلدين".

وأضاف أن "الكثير من شركات الإنشاءات والمقاولات الروسية تعمل في تركيا.. البلدان شكلا مناطق اقتصادية خاصة ويدعمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف رفع حجم التجارة والتبادل الاقتصادي بينهما".

وذكر نوفاك أن هناك فرصا مهمة لتطوير التعاون بين روسيا وتركيا، وأنهما يبحثان مجالات إضافية لتعزيزه، منها استخدام تركيا مركزا لوجستيا لنقل وتسليم البضائع من روسيا إلى تركيا والعكس.

ولفت إلى أن ممثلين من عالم الأعمال في روسيا وتركيا، عقدوا عدة اجتماعات في سان بطرسبرغ لمناقشة تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاقتصاد.

وعن صادرات الحبوب من روسيا إلى تركيا، قال نوفاك: "لا نرى أن هناك مشكلة بخصوص توريد الحبوب من روسيا إلى تركيا.. الشركات المصدرة في روسيا والمستوردة في تركيا على تواصل دائم وبينهما تفاهم في الموضوعات التجارية".

والشهر الماضي، بحث البلدان إمكانية سداد المدفوعات بالروبل الروسي أو الليرة التركية، وتشغيل بطاقة الدفع الروسية "مير" في الفنادق التركية.

وكان نوفاك تحدث للصحفيين الشهر الماضي خلال زيارة له إلى تركيا، قال فيها: "توصلنا لاتفاقات بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية، سواء من الخطوط الجوية التركية أو من شركاتنا.. وهذا سيوفر العدد اللازم من الرحلات لتدفق السياح".

المصدر: الأناضول