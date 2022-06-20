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الصين تزيد وارداتها النفطية من روسيا إلى مستويات قياسية.. فماذا عن السعودية؟

مال وأعمال

الصين تزيد وارداتها النفطية من روسيا إلى مستويات قياسية.. فماذا عن السعودية؟
Gettyimages.ru
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زادت الصين واردات النفط من روسيا في مايو بنسبة 55٪ على أساس سنوي، أي بزيادة حوالي الربع عن مستوى أبريل، وسجلت هذه الشحنات الشهرية مستويات قياسية.

ونقلت وسائل الإعلام عن معطيات الجمارك الصينية: "ارتفعت واردات النفط من روسيا إلى الصين في مايو بنسبة 55٪ مقارنة بالعام الماضي ووصلت إلى مستوى قياسي، لتبعد السعودية عن المركز الأول بين الموردين".

بلغت واردات النفط الروسي، بما في ذلك الشحنات عبر خط أنابيب شرق سيبيريا والمحيط الهادئ والشحن من موانئ أوروبا والشرق الأقصى في روسيا، ما يقرب من 8.42 مليون طن في مايو الماضي.

وهذا يعادل حوالي 1.98 مليون برميل يوميا، وهو يزيد بمقدار الربع عن مستوى أبريل الذي كان بحدود 1.59 مليون برميل يوميا.

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وبذلك أصبحت السعودية ثاني أكبر مورد للنفط إلى الصين، حيث زادت أحجام التصدير في شهر مايو بنسبة 9٪ مقارنة بشهر مايو من العام الماضي وبلغت 7.82 مليون طن أو 1.84 مليون برميل يوميا.

المصدر: نوفوستي

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