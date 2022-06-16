نوفاك: روسيا لا تخطط لتقليص إنتاجها النفطي

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك، أنه لا توجد ضرورة لروسيا لخفض إنتاجها من النفط، إذ أن خطوة كهذه ستؤدي إلى زيادة في أسعار الخام.

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وجاء تصريح المسؤول الروسي ردا على سؤال طرح خلال مقابلة مع قناة "أر بي كا" جرت على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي حول ما إذا كانت هناك حاجة لخفض الإنتاج في روسيا كما اقترح نائب رئيس شركة "لوك أويل" إحدى كبريات شركات النفط الروسية.

وقال نوفاك: "أعتقد أن هذا ليس ضروريا، لأن أي انخفاض في الإنتاج يمكن أن يؤدي إلى خفض الوظائف، وتجميد الآبار، وإلى مضاعفات في صناعات أخرى لأنه سيكون هناك طلبات أقل في صناعة الأنابيب".

وفي شهر مايو الماضي، اقترح نائب رئيس شركة "لوك أويل" ليونيد فيدون خفض إنتاج النفط الروسي بنسبة 20% - 30% على خلفية العقوبات، ووفقا له فإن روسيا يمكن أن تستهلك بشكل فعال وتصدر ما بين 7-8 ملايين برميل من النفط يوميا دون خسارة للميزانية الروسية.

وأشار نوفاك إلى أن مسؤول شركة "لوك أويل" كان يقصد على الأرجح أنه في حال انتجت روسيا كميات أقل من النفط فإنها ستتلقى نفس العوائد المالية جراء ارتفاع الأسعار.

كما أشار نوفاك إلى أن السلطات الروسية لا تخطط لبيع النفط بالروبل على غرار صادرات الغاز.

المصدر: نوفوستي