إيطاليا ليست مستعدة للتخلي الفوري عن الغاز الروسي

أكد كلاوديو ديسكالزي رئيس مجموعة النفط والغاز الإيطالية "إيني"، أن بلاده ليست مستعدة للتخلي الفوري عن إمدادات الغاز من روسيا.

وقال في تصريح لصحيفة "لا ريبوبليكا": "المعروض حاليا من الغاز من السوق الخارجية يتجاوز الطلب، وإذا توقفت الإمدادات الروسية الآن، فلن نتأثر".

وأضاف: "سنبدأ في الاستعداد في فصلي الخريف والشتاء المقبلين ونحتاج إلى الانتهاء من جميع الاتفاقات المبرمة خلال الأشهر الأربعة إلى الخمسة الماضية".

وتابع: "خزانات الغاز في إيطاليا في الوقت الحاضر ممتلئة بنسبة 54%، وبحلول أكتوبر المقبل يجب أن تكون عند مستوى 70-80%، وهو ما سيسهله مضاعفة الإمدادات من الجزائر".

وأعرب ديسكالزي عن أن "الإجراءات الحاسمة التي تتخذها الحكومة الآن، ستمكن إيطاليا من الصمود في فصل الشتاء"، مشيرا إلى أنه "في ظل السيناريو الأسوأ، يتعين على إيطاليا استجرار الغاز من الدول الأخرى".

المصدر: "نوفوستي" + "لا ريبوبليكا"