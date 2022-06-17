تشيجوف: لا تعتبروا "السيل الشمالي-2" منتهيا  

قال الممثل الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إنه من السابق لأوانه فقدان الأمل في تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس شركة "غازبروم" أليكسي ميلر، في حديث على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" جاهز من الناحية الفنية تماما لنقل الغاز إلى أوروبا.

وفي يوم أمس، قالت الشبكة الألمانية (Bundesnetzagentur - BNetzA)، المشرفة على سوق الطاقة في البلاد، إنه تم تخفيض ضخ الغاز عبر "السيل الشمالي" إلى حوالي 40٪ من طاقته القصوى.

وكانت "شركة غازبروم" قد أعلنت في يوم 14 يونيو أنها لا تستطيع استخدام سوى ثلاث وحدات ضخ فقط في محطة "بورتوفايا"، بسبب رفض شركة "سيمنس" الألمانية إعادة هذه المعدات في الوقت المحدد بعد صيانتها. وفي اليوم التالي، أعلنت الشركة الروسية أنها ستوقف عمل توربين غازي آخر من شركة "سيمنس في نفس المحطة، واعتبارا من 16 يونيو، سيكون بمقدورها توفير ما لا يزيد عن 67 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلى "السيل الشمالي".

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من جانبها أكدت "سيمنس"، المعلومات حول المشاكل في المعدات: تم إصلاح التوربين "لأسباب فنية" في مصنع الشركة في مونتريال، ولا يمكن إعادته بسبب العقوبات الكندية ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي