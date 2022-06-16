نوفاك: 95% من الغاز الروسي المورد إلى أوروبا يسدد ثمنه بالروبل 

أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن معظم الشركات الأوروبية تحولت إلى الروبل في عمليات سداد ثمن الغاز الروسي، وقال إن نحو 95% من الغاز المورد إلى أوروبا يسدد بالروبل.

وجاء تصريح نوفاك على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصاد الدولي، الذي انطلق أمس وسط مشاركة دول عربية، ومنها مصر التي تشارك في الحدث بصفة ضيف شرف.

وفيما يتعلق بسوق النفط العالمية، قال نوفاك، الذي شغل في السابق منصب وزير الطاقة الروسي، إن "سوق النفط العالمية في الوضع الحالي لا تزال متوازنة، لكنها معرضة لمخاطر سياسية كبيرة".

وأضاف المسؤول الروسي أن "ما سيحدث لسوق النفط سيعتمد على إعادة تشكيل سلاسل التوريد وهذا سيؤثر بشكل مباشر على سوق النفط".

وأشار إلى أن تطوير أسواق مثل أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية استغرق عقودا، والآن هذه الأسواق تنتظر تحولا من حيث العرض والطلب، وقال إن "حظر توريد (النفط) إلى دول يمثل تحديا كبيرا لصناعة النفط بأكملها من حيث إعادة التوازن".

المصدر:RT