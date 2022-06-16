رئيسة البنك المركزي الروسي تعلق على مسألة حظر تداول الدولار واليورو في روسيا

أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أنه لن يتم فرض حظر على تداول الدولار واليورو أو العملات الأخرى في روسيا وذلك في ظل تراجع الطلب على العملتين الأمريكية والأوروبية.

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وجاء تصريح المسؤولة الروسية على ردا على سؤال بهذا الشأن تم طرحه خلال مشاركتها في جلسة حوار بعنوان "الاقتصاد الروسي: التحديات الحديثة ونقاط الدعم" عقدت في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

كذلك أشارت إلى أن إلغاء القيود المفروضة على بيع العملات الأجنبية في روسيا أمر مستبعد في ظل العقوبات المفروضة على روسيا.

وانطلقت الأربعاء في مدينة سان بطرسبورغ فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دول عربية، ومنها مصر التي تشارك في الحدث بصفة ضيف شرف.

وينعقد المنتدى هذا الأسبوع في نسخته الخامسة والعشرين في الفترة من 15 و18 يونيو الجاري، ويجذب الحدث أكثر من 13500 مشارك من 141 منطقة ودولة في العالم. ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

المصدر: نوفوستي