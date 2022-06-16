بعد قطر ومصر.. دولة عربية أخرى ستكون ضيفة شرف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي عام 2023

وقع الجانبان الروسي والإماراتي على اتفاقية ستشارك بموجبها الإمارات بصفة ضيفة شرف في منتدى بطرسورغ الاقتصادي الدولي في نسخته للعام 2023.

ووقع على هذه الاتفاقية ألكسندر ستوغليف مدير مؤسسة "روس كونغرس" المنظمة للمنتدى، وعمر بن سلطان العلماء وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، اليوم الخميس على هامش فعاليات المنتدى التي انطلقت أمس.

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وتشارك الإمارات في المنتدى هذا العام من خلال وفد يترأسه وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي.

وهذا العام مصر هي التي تشارك في هذا الحدث الاقتصادي بصفة ضيفة شرف، وذلك بعد أن شاركت قطر بهذه الصفة في نسخة المنتدى للعام 2021.

المصدر: وكالات