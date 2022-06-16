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وزير المالية الروسي: العولمة منحازة سياسيا وتتبع مبدأ "العدو والصديق"

مال وأعمال

وزير المالية الروسي: العولمة منحازة سياسيا وتتبع مبدأ
Sputnik Evgeni Biyatov
وزير المالية الروسي/ أنطون سيلوانوف (صورة أرشيفية)
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صرح وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، بأن العولمة التي كنا نتحرك نحوها اتضح أنها منحازة لمبدأ "العدو - الصديق".

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جاء ذلك في حديثه أمام منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي SPIEF 2022، حيث تابع أن تلك العولمة "ليست مريحة على الإطلاق، وهي منحازة سياسيا للغاية. وهو ما تثبته العقبات التي نعمل عليها الآن، وأصبح واضحا ما يتعين علينا القيام به في المقام الأول".

وقال سيلوانوف: "أوافق على أنه لا ينبغي علينا أن نغلق الأبواب على أنفسنا بأي حال من الأحوال، ولكن يجب، وقبل كل شيء أن نعتمد على إنتاج التقنيات الحرجة، وقد أثبتت التجربة أنه من المستحيل الحياة بدون ذلك".

ويقام اليوبيل الخامس والعشرون لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة من 15 إلى 18 يونيو بمدينة بطرسبورغ.

المصدر: نوفوستي

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