برلماني روسي يكشف عن مفاوضات تجري لإطلاق تداول الريال السعودي في بورصة موسكو

كشف البرلماني الروسي أناتولي أكساكوف، عن مفاوضات تجريها بورصة موسكو لإطلاق تداول الريال السعودي مقابل الروبل الروسي لديها، وذلك في ظل تراجع الطلب على الدولار واليورو في روسيا.

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وأشار أكساكوف، في تصريحات لـRT على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إلى أن إطلاق تداول الريال السعودي أمام الروبل الروسي سيعزز التجارة مع المملكة العربية السعودية.

كذلك أشار إلى أن ارتفاع التبادل التجاري بين روسيا ودول عربية مثل الإمارات ومصر والسعودية، ولفت أكساكوف، الذي يشغل منصب رئيس لجنة مجلس الدوما حول السوق المالية، إلى أن بورصة موسكو تشهد تداولات نشطة لليرة التركية أمام الروبل الروسي.

وفيما يتعلق بتأثير العقوبات الغربية على التجارة بين روسيا والدول العربية، أشار أكساكوف، إلى أن روسيا اتخذت نهجا بالابتعاد عن الدولار واعتماد العملات الوطنية في التجارة الخارجية.

ولفت البرلماني إلى حقيقة أن الطلب على الدولار واليورو تراجع في روسيا في ظل انخفاض الاستيراد من الدول الغربية بسبب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام روسية بأن بورصة موسكو ستطلق تداولات بعملات جديدة، بما في ذلك الدرهم الإماراتي، وذلك على خلفية العقوبات الغربية وتراجع أحجام تداول الدولار.

وانطلقت اليوم الأربعاء في مدينة سان بطرسبورغ فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دول عربية، ومنها مصر التي تشارك في الحدث بصفة ضيف شرف.

وينعقد المنتدى هذا الأسبوع في نسخته الخامسة والعشرين في الفترة من 15 و18 يونيو الجاري، ويجذب الحدث أكثر من 13500 مشارك من 141 منطقة ودولة في العالم. ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

المصدر: RT