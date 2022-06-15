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مصر تثبت حضورها في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي على طريقة "الفراعنة"

مال وأعمال

مصر تثبت حضورها في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي على طريقة
RT
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تشارك مصر في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هذا العام، بجناح على الطراز الفرعوني في موقع المنتدى.

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ويبدأ الجناح المصري عمله في المنتدى غدا الخميس، في الفترة من الساعة 10:30 - 11:00، حيث سيتم افتتاح الجناح بشكل رسمي.

واللافت في الحدث الاقتصادي هذا العام، أن مصر تشارك فيه بصفة "ضيف شرف"، وأشار يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيوجه كلمة في الجلسة العامة للمنتدى عبر تقنية الفيديو.

وتترأس الوفد المصري هذا العام وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ويضم الوفد مسؤولين ورجال أعمال مصريين، يتطلعون لتوطيد وتعزيز العلاقات التجارية مع شركات روسية.

المصدر: RT

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