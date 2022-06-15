الاحتياطي الفيدرالي قد يعلن أكبر زيادة في أسعار الفائدة الرئيسية منذ 1994

قال ناطق باسم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن يعلن البنك المركزي قد يعلن اليوم الأربعاء، أكبر زيادة في أسعار الفائدة الرئيسية منذ عام 1994 من أجل مكافحة التضخم الآخذ بالارتفاع.

وقال الناطق لوكالة "فرانس برس" إن "اجتماع لجنة السياسة النقدية بدأ عند الساعة 09,00 صباح الأربعاء (13,00 ت غ) كما هو مقرر" على أن ينتهي منتصف اليوم.

وسيعلن قرار اللجنة عند الساعة 14,00 (18,00 ت غ) مصحوبا بنشر توقعات اقتصادية جديدة. ثم سيعقد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول مؤتمرا صحافيا عند الساعة 14,30 (18,30 ت غ).

وقبل أيام، بدا أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، أمر مؤكد.

لكن أرقام مايو التي صدرت الجمعة، كانت بمثابة جرس إنذار للعودة إلى أرض الواقع، مع معاودة الارتفاع بشكل سريع مسجلا رقما قياسيا منذ 40 عاما، مع 8,4 % على أساس سنوي و1% على أساس شهري، وفقا لمؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك.

لكن فرضية زيادة أكبر، بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، أو 75 نقطة أساس، هي التي تثير اضطراب الأسواق الآن. وستشكل هذه الزيادة سابقة منذ 1994.

المصدر: "أ ف ب"