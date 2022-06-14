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بدء اجتماع البنوك المركزية الأمريكية وسط توقعات بالموافقة على أكبر زيادة لسعر الفائدة منذ 27 عاما

مال وأعمال

بدء اجتماع البنوك المركزية الأمريكية وسط توقعات بالموافقة على أكبر زيادة لسعر الفائدة منذ 27 عاما
AP
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افتتح محافظو البنوك المركزية الأمريكية اجتماعهم وسط ارتفاع حاد في التضخم أشعل تنبؤات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيوافق على أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من 27 عاما.

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن زيادة أخرى بمقدار نصف نقطة في معدل الاقتراض القياسي كانت مرجحة، لكن عددا متزايدا من الأصوات تطالب الآن برفع أكثر جرأة بمقدار ثلاثة أرباع نقاط.

وأكد متحدث باسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المعنية بوضع السياسة بدأ كما هو مقرر في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.

وسوف تحصل الأسواق على قرار سعر الفائدة يوم الأربعاء في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.

المصدر: "أ ف ب"

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