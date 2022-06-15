تقرير: تركيا تتفاوض مع 10 دول لاستئجار أراض مخصصة للزراعة

كشفت وسائل إعلام تركية أن السلطات التركية تتفاوض مع 10 دول، بما في ذلك أوكرانيا، على استئجار أراض للإنتاج الزراعي.

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وأفادت صحيفة "تركي" بأنه يخطط في الخارج بشكل أساس لإنتاج محاصيل لأسباب مناخية لا يمكن زراعتها في تركيا أو أن زراعتها معقدة.

ونقلت الصحيفة عن وزير الزراعة والغابات التركي فاهيت كيريشي قوله إن "تركيا تسد احتياجاتها المحلية من المنتجات الزراعية، ولكن إذا كنا نتحدث عن الصادرات، فمن الضروري استئجار أراض في الخارج. يجب تصدير المنتجات العصرية".

أما صحيفة "حريت" فأشارت إلى أن والمفاوضات تجري بشأن عقود تأجير الأراضي مع أوكرانيا إلى جانب بلدان في أمريكا اللاتينية أمريكا وإفريقيا.

وأوضحت الصحيفة أنه يخطط على وجه الخصوص لزراعة عباد الشمس والذرة والقطن وقصب السكر، والبرسيم وبذور اللفت والأناناس والمانجو والأفوكادو، يخصص القسم الأكبر منها للتصدير، فيما سيتولى القطاع الخاص تنفيذ هذه المشاريع.

وأفادت الصحيفة ذاتها بأن موضوع استئجار الأراضي الزراعية بحث خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الفنزويلي يكولاس مادورو إلى تركيا.

ونقل عن وزير الزراعة الفنزويلي فيلمار كاسترو سوتيلدو قوله إن بلاده عرضت على تركيا تأجير 400 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، مضيفا "قم بإنتاج 100 كيلو غرام من القمح، خذ 70 منها لنفسك، واترك 30، هذا كاف بالنسبة لنا".

المصدر: تاس